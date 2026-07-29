Análisis ¿Qué sucederá con la propiedad horizontal ante los daños por los sismos?

CARACAS.-La integrante del Consejo superior de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Teresa Borges, aseguró este miércoles que la ley establece cómo se debe proceder en el tema de la propiedad horizontal luego de los daños causados por los terremotos, pero acotó que el desafío se presenta en la práctica.

«El problema es cómo organizarse las comunidades. Luego tenemos el problema de qué valor va a tener esa tierra porque cuando hablamos de la propiedad horizontal tenemos unos regímenes que van en paralelo, uno de propiedades comunes y uno que es de propiedad individual«. explicó.

Indicó que el documento de condominio establece el porcentaje que le toca a cada propietario por las áreas comunes. Asimismo, comentó que se debe evaluar el terreno, las posibilidades de construcción o una eventual venta de ese espacio.

«De eso que se venda se va a repartir y se le va a dar su cuota aparte a cada copropietario«, agregó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

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En medio de la emergencia causada por el doble terremoto, Borges destacó la importancia de registrar los documentos de propiedad en las notarías porque «nos protege, es la garantía». «Ahora nos vamos a conseguir un universo de personas que no tienen ningún documento porque se destruyó el edificio (…) mientras que el registro te garantiza que tu tengas el documento«, agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio