Gobierno garantiza suministro continuo de agua potable en La Guaira tras contingencia por doble sismo

CARACAS.-Autoridades del Ejecutivo Nacional visitaron este martes la estación de Bombeo de agua potable Weekend en Guaracarumbo en el estado La Guaira, con el propósito de constatar y fortalecer la respuesta integral ante los daños ocasionados por el reciente doble sismo en las redes de suministro de agua potable y recolección de aguas servidas.

Durante el despliegue, de acompañamiento, la Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, destacó la capacidad de respuesta coordinada desde el desde el Ministerio de Atención de las Aguas (con apoyo de donaciones nacionales e internacionales): “Aquí estamos desde La Guaira trabajando pueblo y gobierno unidos desde este espacio, desde esta planta de Guaracarumbo, desde este CDI que acabamos de visitar.

»Pero en este momento estamos en el tema del agua potable, el suministro gratuito de agua potable que ha sido garantizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas, independientemente de los efectos tremendos que el doble sismo generó en las tuberías tanto de suministro como de recolección de aguas servidas”, destacó Iturria.

La alta funcionaria también señaló que el Estado venezolano ha dado una respuesta inmediata mediante la distribución permanente de agua a través de cisternas, cubriendo los establecimientos de salud, los campamentos transitorios, viviendas y establecimientos comerciales que continúan operando en la entidad.

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NP/Unión Radio