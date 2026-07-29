Dos heridos por deflagración de bombona de gas en un local al oeste de Caracas

CARACAS.- En horas de la mañana de este miércoles se registró una deflagración de varias bombonas gas en un local de empanada ubicado en la parroquia San Pedro, en la Av. Victoria en el municipio Libertador de Caracas.

Los bomberos de Caracas informaron que el suceso dejó al menos dos personas heridas y afectaciones en dos establecimientos comerciales.

A través de redes sociales, el organismo detalló que el hecho involucró a dos bombonas de 43 GLP de 43 Kilogramos y dos bombonas de GLP 10 kilogramos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio