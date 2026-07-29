Project C.U.R.E. dona casi nueve toneladas de insumos médicos a Venezuela

CARACAS.-La embajada de Estados Unidos en Caracas agradeció a la organización humanitaria Project C.U.R.E. por donar casi nueve toneladas de suministros médicos para los afectados por el doble terremoto en Venezuela.

A través de redes sociales detalló que los suministros donados tienen un valor equivalente a unos 750.000 dólares para «brindar asistencia médica directa a cientos de personas afectadas por los sismos».

La embajada reiteró que gracias al apoyo del gobierno de Washington las «organizaciones humanitarias estadounidenses sigue llegando a las comunidades venezolanas».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio