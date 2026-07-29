Nuevo terremoto de 5,8 sacude el sudoeste de Japón

KUMAMOTO.- Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 volvió a sacudir este miércoles la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un seísmo de 7,1 causase la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo los escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

El temblor tuvo lugar a las 22:19 hora local con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo se hizo notar con fuerza en la capital de la prefectura, comprobó EFE, y alcanzó el nivel 5 de 7 conforme a la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el seísmo de magnitud 7,1 que golpeó el sudoeste del archipiélago este martes, de acuerdo a las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales.

El movimiento ha provocado cientos de réplicas en la región, con 48 sismos de magnitud 3 o superior según la escala japonesa y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

EFE