Designan a monseñor Juan de Dios Peña como nuevo obispo de la Diócesis de Barinas

CARACAS.- El papa León XIV designó a monseñor Juan de Dios Peña Rojas, actual obispo de la Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia, como nuevo titular de la Diócesis de Barinas en sustitución de monseñor Alfonso Guerrero.

Precisamente, monseñor Guerrero envió un mensaje de felicitaciones a monseñor Peña por su nombramiento y le deseó un buen ministerio en la entidad llanera.

De acuerdo con la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Juan de Dios Peña Rojas nació el 8 de agosto de 1967, en Acequias, estado Mérida. Ingresó en el Seminario Mayor San Buenaventura de la entidad andina, donde cursó Filosofía y Teología (1985-1992). Posteriormente obtuvo el bachillerato en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia).

Posteriormente, fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1992, incardinándose en la Arquidiócesis de Mérida.

Además, obtuvo la Licenciatura en Teología en el Instituto Universitario Santa Rosa de Lima en Caracas y la Licenciatura en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Monseñor Rojas ejerció el ministerio sacerdotal como formador en el Seminario Mayor de Mérida y, al mismo tiempo, fue asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis, director administrativo de la Curia arzobispal, presidente del Instituto escolar del mencionado Seminario, donde también fue profesor y rector. También fue párroco de Ntra. Sra. de la Regla; Rector de Ntra. Sra. del Amparo; miembro y secretario del Consejo Presbiteral; asesor de la Unión arquidiocesana de las Cofradías del Santísimo Sacramento; capellán de las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima, en Mérida; miembro del Colegio de Consultores y del Capítulo Metropolitano de Mérida.

El 17 de abril de 2015 fue elegido obispo de El Vigía-San Carlos del Zulia, y recibió la ordenación episcopal el 4 de julio siguiente.

Actualmente, en la Conferencia Episcopal Venezolana es presidente de la Comisión Episcopal de Cultura y Bienes Culturales.

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Con información de la Arquidiócesis/Unión Radio