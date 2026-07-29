Especialistas aplican varias estrategias para auxiliar la salud mental tras terremotos

CARACAS.- Con el recuerdo de los terremotos que golpearon al país todavía presentes en muchos ciudadanos, el reto que tienen los psicólogos a corto, mediano y largo plazo va arraigado principalmente en el cuidado y seguimiento de pacientes con afectaciones de trastornos que van desde la pérdida de vivienda hasta el fallecimiento de familiares.

El presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, Gilberto Aldana, se refirió que la salud mental es uno de los puntos principales a tratar para evitar enfermedades que se puedan presentar a futuro.

«En un primer momento vamos a tener toda la sintomatología asociada al estrés agudo cercano al evento y toda esa hiperactividad a consecuencia de esos terremotos. A medida que pase el tiempo va a ir evolucionando a estrés post-traumático incluso a síntomas de trastornos del humor tales como síntomas depresivos a consecuencia que la persona comienza a enfrentarse a la realidad de la pérdida ya definitiva a un vínculo cercano».

Por su parte, María Luisa de Aldana, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas, señaló con preocupación que actualmente se reciben un alto número de pacientes con trastornos de sueño y en pánico constante ante posibilidades que se repita un sismo. También apuntó que el apoyo familiar ante esto es importante puesto que ya ha atendido pacientes que acuden a consulta de forma solitaria.

«La consecuencia del terremoto que va pasando el tiempo y empiezan a entrar en esa situación de depresión ‘¿ahora que viene, por qué estoy llorando a cada rato?’, igual están sucediendo como los trastornos de ansiedad y los pacientes que ya sufrían de pánico llegan más descompensados».

Aldana mencionó que estar en apoyo constante con los pacientes es primordial para que puedan salir adelante pese a lo complicado que puede llegar a ser algunos casos como los de aquellas personas que perdieron más de un miembro de su familia. «Hay personas que no pueden salir adelante… Pero no podemos tener esa panorámica, sino hacer todo lo posible para que no quedar con ese cargo de conciencia de decir ‘no lo hice'».

Aunado a situaciones complejas con ciudadanos que afrontan dificultades para avanzar ante lo vivido, la psiquiatra María Luisa sostuvo que el acompañamiento psicológico y la atención psiquiátrica es válido para constatar si se requiere de algún medicamento.

«No estoy diciendo que tenga que ir de una vez al medicamento, primero vamos a ver cómo está el estado psicológico, cómo está y cómo están sus cosas. A veces tienen la creencia de que nosotros medicamos para toda la vida y vamos a dopar al paciente, no. Es por un momento y luego pasa. Hay que manejar también los duelos».

Ambos coincidieron que tomarse un tiempo para descansar, dormir y alejarse de todo lo vinculado a los terremotos es necesario e importante para que no se intensifiquen los daños.

Carlos Padilla González/ Unión Radio