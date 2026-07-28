Arquidiócesis de Caracas y ministerio de Obras Públicas coordinan plan para recuperación de iglesias

CARACAS.- Este lunes representantes de la Arquidiócesis de Caracas sostuvieron una reunión con el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, para coordinar el plan de acción para la recuperación de iglesias en Caracas y La Guaira tras el doblete sísmico.

Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas, detalló que 36 iglesias en total fueron afectadas en ambas estidades, y que muchas de estas son patrimonio histórico de la nación.

Las autoridades revisaron informes técnicos previos y señalaron que la prioridad serán los templos con alto riesgo. Al respecto, el ministro de Obras Públicas señaló que la Catedral de Caracas tiene una afectación importante que «pone en riesgo también a los transeúntes».

Hasta el momento, se desconoce la fecha de inicio para el reestablecimiento de estos templos.

Mariangel García / Unión Radio