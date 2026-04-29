Dos judíos apuñalados en el norte de Londres por un hombre que ya ha sido detenido

LONDRES.- Un hombre ha sido detenido tras presuntamente apuñalar a dos miembros de la comunidad judía en el noroeste de Londres, que han resultado heridos, informó este miércoles Shomrim, un grupo de vigilancia de ese colectivo.

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e «intentando apuñalar a ciudadanos judíos».

Este grupo de vigilancia local, que opera en zonas de la capital británica donde suele vivir la comunidad judía, redujo al sospechoso antes de que fuera disparado con táser y formalmente arrestado por la Policía.

El primer ministro, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de «muy preocupantes».

«Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos», dijo a la cámara.

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó que la Policía detuvo a un sospechoso por los apuñalamientos, que se habrían producido cerca de una sinagoga.

«Estamos en contacto con el Consejo de seguridad comunitaria (CST, en inglés), el Gobierno y la Policía para esclarecer lo sucedido y garantizar una respuesta contundente», declaró.

CST, por su parte, agradeció su colaboración a las patrullas de Shomrim y al servicio voluntario de ambulancias Hatzola, que atendió a los heridos.

«Estamos colaborando estrechamente con la Policía e instamos a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con la Policía, Shomrim y CST de inmediato», manifestó esta organización.

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de Hatzola el pasado marzo, por el que están procesados cuatro sospechosos.

El pasado 2 de octubre hubo un atentado con cuchillo en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur, en el que murieron tres personas, incluido el atacante, y tres resultaron heridas.

Uno de los fallecidos, así como el autor, murieron por disparos de la Policía, que también alcanzaron a otro feligrés que resultó herido.

Los ataques contra los judíos han aumentado en el Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del atentado del grupo islamista Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

El rabino Jonathan Wittemberg, de la Nueva Sinagoga del norte de Londres, dijo en este sentido a la BBC que el ataque de hoy era «estremecedor pero no sorprendente».

EFE