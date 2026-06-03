Diputado Sifuentes ve positivo la incorporación privada en el sistema eléctrico

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Reinaldo Sifuentes, ve «positivo» la reforma a la Ley del Sistema Eléctrico para permitir la participación del sector privado porque a su juicio, ayudará a sentar las bases para «solucionar la crisis» en el servicio de energía.

Sostuvo que la reforma de ley, que fue aprobada en primera discusión durante la sesión ordinaria del pasado martes, permitirá la inversión privada en todas las fases del sistema eléctrico, desde la generación, transmisión, distribución y comercialización.

«Esta inversión privada es super necesaria en estos momentos«, afirmó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

El parlamentario considera que también se debería incluir la creación de un consejo técnico electrico nacional con la participación de expertos en la materia porque «tienen muchísimo que aportar».

Por otra parte, cree pertinente «sincerar las tarifas» del servicio y adelantó que plantearán en la comisión mantener la extensión impositiva «en la generación, en la importación de todos los insumos necesarios para recuperar el sistema electrico, al menos por un tiempo a partir de la aprobación de la ley».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio