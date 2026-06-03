Claudio Fermín sobre Manifiesto de Panamá: «Llaman al diálogo quienes lo satanizaban»

CARACAS.- El presidente del Partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, considera que el comunicado de Panamá firmado el pasado 29 de mayo por líderes de la oposición venezolana agrupados en Plataforma Unitaria Democrática -PUD- “tiene muchos elementos interesantes para analizar, pero tiene uno muy llamativo: llaman al diálogo quienes fueron siempre las personas que lo satanizaban”.

No obstante, opina que actualmente están dadas ciertas condiciones. “Estamos en las mejores situaciones para centrarnos y vernos a los ojos y que no se pierda esto”.

En el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio, insistió en que “el diálogo no va a hacer daño nunca, por el contrario, hemos estado sedientos y hambrientos de diálogo”.

“Yo creo en el diálogo, yo creo en la convivencia, yo creo en el entendimiento, yo creo en escuchar a todos los sectores independientemente de que sean, en términos matemáticos, minoritarios o mayoritarios, lo que hace una causa justa no es que esté respaldada por dos millones, una causa puede estar respaldada por diez personas y puede ser justa también”, insistió.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio