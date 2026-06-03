Fedeagro espera que se den inversiones importantes para recuperar el sistema eléctrico

CARACAS.-El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Osman Quero, considera positivo la reforma de la Ley del Sistema Eléctrico que se aprobó en primera discusión en el Parlamento y apuntó a que abre las puertas a importantes inversiones privadas para su recuperación.

«Para nosotros es un buen anuncio el que realmente se esté considerando la participación de estos, de hecho, a través de las instituciones nosotros hemos estado pendiente de la comisión de Energía que se creó precisamente para eso donde se tiene participación con el propósito de ver cuáles son esas inversiones y se está hablando de una inversión por supuesto importante», dijo.

Quero espera que esa posible inversión que se de «logre restablecer el servicio eléctrico nacional». Asimismo, reafirmó que «lo estratégico no es precisamente quién prenda la luz, lo importante, lo estratégico es tener energía para todos los emprendimientos agrícolas, industriales y también por supuesto para la vida cotidiana».

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, destacó que los pozos para riego requieren de electricidad y muchos de ellos «fueron anulados».

Quero insistió en que «lo estratégico debería ser que nosotros pudiéramos tener energía para poder habilitar todos esos pozos que en alguna oportunidad se suspendieron y que dejaron de regar caña, arroz».

Sostuvo que las dificultades que se viven actualmente en el campo con las fallas en la energía genera que los trabajadores «rindan menos en las empresas» por el cansancio de pasar varias horas sin electricidad.

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El representante de Fedeagro afirmó que «existen muchas expectativas» en relación a las solicitudes que ha presentado el sector agrícola en materia de financiamiento que, según puntualizó, es «un factor determinando para seguir avanzando».

Reiteró que el sector agrícola requiere de aproximadamente mil 500 millones de dólares para «seguir rescatando» y alcanzar los valores que registraron en años anteriores. «Se requerirían solamente para el tema de la compra de insumos y todo lo necesario para abordar ese tipo de inversiones», agregó.

Señaló que ese monto abarcaría a unos 17 rubros que forman parte de la mesa de los venezolanos, entre ellos, maíz, sorgo, caña de azúcar, café, leguminosas, hortalizas, palma aceitera, soya.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio