Diputado Giménez Prieto está convencido que el proceso se reconciliación nacional continuará

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilberto Giménez Prieto, aseguró este lunes que el proceso de «reconciliación y aceptación» nacional se mantendrá en el tiempo pese a que el Ejecutivo anunció sobre el cierre de la Ley de Amnistía.

«Desde el punto de vista legal ya se dijo que existe una comisión que va a seguir revisando los casos y del lado espiritual, yo creo que tenemos que seguir sanando los venezolanos las heridas que se generaron con momentos políticos complejos», dijo en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

El parlamentario enfatizó que «esto es un proceso que inicia y que tiene que perdurar hasta que los venezolanos y las venezolanas se puedan ver a los ojos» a pesar de no compartir las mismas ideologías y aceptar que existe el «chavismo y que existe una oposición y no podemos pensar igual».

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