OMS confirma el impacto de la guerra en Oriente Medio en suministros sanitarios esenciales

GINEBRA.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el impacto de la guerra en Oriente Medio en el acceso a ciertos suministros sanitarios esenciales, incluidos guantes quirúrgicos y mascarillas, en cuya fabricación entran derivados de la industria petroquímica, afectada por el bloqueo en Ormuz.

El efecto se está apreciando «en todos los ámbitos, en todos los productos básicos, atribuible no solo a las materias primas, sino también al transporte», admitió el director general adjunto para Operaciones y Cumplimiento de la OMS, Raul Thomas.

Parte de los productos afectados sirven para la prevención de infecciones y la OMS está analizando la forma de diversificar el origen de estos suministros como se hizo durante la pandemia, el periodo más reciente en el que se experimentó escasez de suministros básicos para la atención de salud.

EFE