Delcy Rodríguez visita el ashram de Sai Baba

NUEVA DELHI.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó el ashram de Prasanthi Nilayam, en el sur de la India, durante la última parte de una gira oficial marcada por el petróleo, la energía y la búsqueda de inversiones para el país sudamericano.
Rodríguez llegó el sábado por la noche al distrito de Sri Sathya Sai, en el estado meridional de Andhra Pradesh, y acudió a Prasanthi Nilayam, el centro espiritual fundado por el gurú indio Sathya Sai Baba.
La mandataria encargada rindió homenaje a Sathya Sai Baba y fue recibida por responsables del Sri Sathya Sai Central Trust, según las mismas fuentes.
La visita de Rodríguez coincide con las celebraciones del centenario del nacimiento de Sathya Sai Baba, una conmemoración que se tiene lugar este año.
Unión Radio / EFE