Panamá refuerza misión de rescate en Venezuela con 50 especialistas y dos canes

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un contingente de 50 rescatistas y dos unidades caninas partió este sábado desde Panamá hacia Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda de personas que permanecen desaparecidas entre los escombros dejados por los terremotos que sacudieron esta semana el país suramericano.

La nueva misión de ayuda, detalla la nota del gobierno panameño, se une al primer equipo, integrado por 61 especialistas y tres perros de rescate y que llegó la noche del pasado viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fue recibido por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.

Las autoridades panameñas informaron que el primer grupo fue registrado en el RDC Reception and Departure Center de Naciones Unidas en el Aeropuerto y «se incorporan inmediatamente al equipo de búsqueda y rescate».

Asimismo la aeronave AN-255 C212 Aviocar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y su tripulación permanecen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en apoyo a la misión humanitaria.

«La aeronave cuenta con veinticinco (25) horas de vuelo a disposición del Estado venezolano, destinadas al apoyo logístico humanitario, transporte de insumos de primera necesidad, rescatistas y demás capacidades operativas requeridas ante la situación de emergencia que se mantiene», precisa la nota.

EFE