Se eleva a seis el número de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

MADRID.- El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados en Venezuela asciende ya a seis, mientras el de desaparecidos se sitúan en 133, informaron este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además sigue habiendo 14 españoles localizados bajo los escombros, que, señala Exteriores, centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Por otra parte, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos de esta semana.

Según informó el Ministerio español de Defensa, el rescate se produjo en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, una de las más afectadas por los seísmos.

Esa es la zona en la que los 59 efectivos de la UME desplazados a Venezuela participan en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Este rescate se suma a los tres, una persona mayor y sus dos nietos, efectuados por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) entre los escombros de otro edificio derrumbado, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la región de Madrid.

Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos y 3.328 heridos, de acuerdo con los últimos datos oficiales venezolanos.

EFE