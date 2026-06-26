Delcy Rodríguez estableció intercambio de información con jefe del Comando Norte de EEUU

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo una reunión con el Comando Norte de EEUU.

«Tuvimos una reunión con representantes del Comando Norte, experto en tragedias naturales. Allí establecimos un intercambio de información con el mayor general Kevin Jarrad. Agradezco todo el apoyo que están brindando al pueblo venezolano», indicó Rodríguez en un contacto telefónico en la televisora del Estado.

Informó que están en camino rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia.

Está instalado el Estado Mayor para atender la contingencia del doble terremoto, el consejo de vicepresidentes desplegado , el Programa de Convivencia Democrátic y paz ha organizado un grupo de profesionales, psicólogos de las universidades del país para atender a los niños que se encuentran traumatizados por la situación que les tocó vivir en el doble terremoto.

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