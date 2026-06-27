sábado, junio 27, 2026
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200 rescatistas viajan desde Panamá para ayudar en Venezuela

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CARACAS.- La aerolínea Copa Airlines informó este sábado que 200 rescatistas se encuentran en camino desde Panamá hacia Venezuela para brindar apoyo a los afectados por los terremotos que se registraron el pasado miércoles.

«Hoy operamos un vuelo especial que, sumado a los grupos que transportamos esta semana, nos permite conectar a más de 200 héroes con quienes más los necesitan», indicó el comunicado de Copa.

Unión Radio

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