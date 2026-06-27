200 rescatistas viajan desde Panamá para ayudar en Venezuela

CARACAS.- La aerolínea Copa Airlines informó este sábado que 200 rescatistas se encuentran en camino desde Panamá hacia Venezuela para brindar apoyo a los afectados por los terremotos que se registraron el pasado miércoles.
«Hoy operamos un vuelo especial que, sumado a los grupos que transportamos esta semana, nos permite conectar a más de 200 héroes con quienes más los necesitan», indicó el comunicado de Copa.
Unión Radio
+200 RESCATISTAS EN CAMINO 🇻🇪✈️— Copa Airlines (@CopaAirlines) June 27, 2026
Hoy operamos un vuelo especial que, sumado a los grupos que transportamos esta semana, nos permite conectar a más de 200 héroes con quienes más los necesitan.
Gracias a cada rescatista por su valentía y a nuestro equipo por hacerlo posible.… pic.twitter.com/MCoimde3eD