Muertos por los terremotos se elevan a 1.430 en todo el país

CARACAS.- La cifra de fallecidos por los terremotos que azotaron al país se elevó a 1.430 y 3.238 heridos, según el balance oficial emitido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez también informó que 2.697 personas se han registrado como voluntarios para trasladarse al estado La Guaira para ayudar en las labores de rescate.

Nuevamente hizo un llamado a los ciudadanos a que eviten tomar la via hacia el litoral central para evitar obstaculizar el transporte de los recatistas.

Unión Radio