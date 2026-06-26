Delcy Rodríguez anuncia centro de registro de voluntarios para apoyar labores en La Guaira

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que, a partir de las 7:00 pm, en el Poliedro de Caracas, se habilitará un centro de registro de voluntarios conforme a la experticia de cada persona y los mecanismos de apoyo.

«Vamos a hacerlo de manera ordenada con una credencial que será otorgada con un código QR, pero en estos momentos quienes no tengan funciones de Salvamento o funciones de seguridad en el estado de La Guaira por favor abstenerse de dirigirse al estado», expresó la mandataria a través de un contacto telefónico con la televisora del Estado.

Indicó que las personas que se están dirigiendo al estado La Guaira sin formar parte de los cuerpos de rescate y salvamento están obstaculizando la circulación que se requiere para que los efectivos policiales, militares, de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos puedan llegar a la zona de desastre.

Unión Radio