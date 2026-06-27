Rescatistas localizan con vida tres niños y un adulto en edificio de Los Corales

CARACAS.- Fn horas de la mañana de este sábado 27 de junio, fueron halladas cuatro personas con vida entre los escombros del edificio «RitaSol Palace» en Los Corales en el estado La Guaira.

Nuestro corresponsal en La Guaira, Orlefrank Amaya, ofreció mayores detalles y afirmó que «los rescatistas ya pudieron establecer comunicación con ellos para poder sacarlos con vida» y que «ha sido un proceso bastante largo».

«Las personas y los rescatistas tienen la gran satisfación que puedan terminar con el rescate», añadiò.

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