Cuatro fallecidos en Turmero tras colapso de una torre de las Residencias Bosque Lindo

MARACAY.- El balance oficial en el colapso de la Torre 4 de las Residencias Bosque Lindo, en Turmero, estado Aragua, confirma cuatro muertos y el rescate de una persona herida.

El colapso total de esta estructura de 10 pisos ocurrió la noche del miércoles 24 de junio tras el severo doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido en el país.

Nuestra corresponsal en la zona, Carmen Elisa Pecorelli, divulgó un video desde el lugar de la tragedia en Turmero destacando que se observa la parte trasera de la edificación que se desplomó.

“Conocemos de manera extraoficial cuatro fallecidos y una joven que se encuentra en UCI del Hospital Central de Maracay. Continúan las labores de búsqueda”, agregó.

Informaron las autoridades que hay túneles internos donde se está trabajando para este proceso de rescate.

Más de 300 hombres, funcionarios de diversos organismos del estado Aragua siguen trabajando en el lugar mientras los familiares están siendo atendidos por una comisión mixta, a nivel médico y psicológico.

Los propietarios de las otras torres están en un proceso de censo y serán atendidos posteriormente por la gobernadora del Estado Aragua, Joana Sánchez.

SPLL/Unión Radio