Piden acudir a donar sangre para afectados de los terremotos

CARACAS.- La representante de la Sociedad Venezolana de Hematología, Nelly Vásquez, recalcó la importancia de acudir a donar sangre en los diferentes puntos y centros de salud del país para agilizar la atención de los múltiples afectados que han sido recibidos luego de los trágicos terremotos que ha dejando más de 4.000 heridos y unos 920 fallecidos.

En una entrevista para Unión Radio, Vásquez explicó que el suministro de sangre depende en gran medida de las reservas de los bancos, que mayormente no cuentan con tantas donaciones voluntarias, sino de reposición. Sin embargo, resaltó que en los últimos días la asistencia masiva de ciudadanos ha sido considerable lo que prueba la solidaridad del venezolano.

«Recomendamos que vayan a los centros grandes. Las clínicas privadas están recibiendo también heridos y están colapsadas igual que los hospitales. Recomiendo ir a bancos de clínicas privadas grandes como la Metropolitana, Centro Médico de Caracas, La Floresta, Clínica el Ávila, todas esas», detalló la representante.

También indicó que se pueden asistir al Hemocentro de Chacao, el cual distribuye a los diferentes centros de salud de la región y recordó que para donar se debe ser mayor de edad, tener la cédula laminada y deben abstenerse embarazadas, personas diagnosticadas con hepatitis o diabetes insulinodependientes.

Unión Radio