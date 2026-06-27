Plus Ultra reanudará sus vuelos entre Venezuela y España el 30 de junio

MADRID.- La aerolínea Plus Ultra informó este sábado de la reanudación el próximo martes, 30 de junio, de sus rutas entre Venezuela y España, después de que fueran suspendidas tras los terremotos que sacudieron el país y provocaron al menos 1.430 muertos.

Según informó la compañía, en las diferentes operaciones se utilizará el aeropuerto Arturo Michelena de la Ciudad de Valencia (Venezuela), donde los pasajeros deberán estar cuatro horas antes del despegue de sus aviones.

Plus Ultra volará de Madrid a la ciudad venezolana de Valencia los días 30 de junio, 2, 4, 7, 9 y 11 de julio, y volverá a la capital española los días 1, 2, 5, 7, 9 y 12 de julio.

La aerolínea cuenta con otra ruta que une Valencia y Tenerife (islas Canarias), con vuelos previstos los días 5 y 12 de julio en ambos casos.

EFE