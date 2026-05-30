Paso fronterizo entre Venezuela y Colombia estará cerrado desde hoy hasta este lunes

CARACAS.- La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, confirmó el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela, con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

En un comunicado, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informa que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Gobierno colombiano, a partir de las 6:00 p.m de este sábado 30 de mayo y hasta las 6:00 a.m. del lunes 1 de junio de 2026, se realizará el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales fronterizos del país.

El artículo 26 del decreto ordena el cierre de los pasos fronterizos autorizados durante el periodo señalado e indica que la medida deberá incluir controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales.

Durante el cierre, se restringirá el tránsito de viajeros a través de los pasos fronterizos autorizados.

Unión Radio/NP