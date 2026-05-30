Organizadores del Falcon Fex reportan alta movilización en Coro

CARACAS.- Las autoridades del estado Falcón registran buena receptividad y participación en el Falcón Fex.

El gobernador de esa entidad, Víctor Clark, destacó que este tipo de eventos busca promover los atractivos del centro histórico de Coro y potenciar así el turismo y la economía de la capital falconiana.

«Esta actividad tiene la finalidad de promover todas las bondades y bellezas que desde la capital de esa entidad tenemos, pero que también se pueden integrar a un posicionamiento turístico, al mismo tiempo económico, cultural y poder nosotros seguir generando un valor agregado a través de la dinamización del centro histórico».

Las autoridades resaltaron que estas actividades forman parte de las iniciativas como preámbulo a la celebración de los 500 años de la ciudad de Coro, Patrimonio de la Humanidad.

Coro arribará a sus 500 años el 26 de julio de 2027, siendo la segunda más antigua del territorio nacional.

Unión Radio