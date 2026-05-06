CAMIVEN indicó que Ley de Minas puede impulsar el desarrollo minero en el país

CARACAS.- Luis Rojas Machado, economista, presidente de la Cámara Minera de Venezuela (CAMIVEN), compartió las perspectivas del sector minero público y privado ante la nueva Ley Orgánica de Minas.

Apuntó que la minería cuenta con diversas oportunidades al convertirse en un sector primario impulsor de múltiples industrias económicas, en cuanto a la nueva ley, destacó que era necesaria su reforma y mediante la misma el ente puede desarrollar eficientemente la minería en el país.

Señaló que en Venezuela funcionan empresas extractivas y de servicios, se efectuó una inversión que fue capitalizada en el año 2000 lo que derivó en una producción récord de productos mineros. «Durante ese período 2000-2010 tuvimos un súper ciclo de altos precios mineros y también de buena producción en Venezuela, pero a raíz de la nacionalización vino una gran desinversión«, afirmó.

Destacó que la ley trae consigo oportunidades de reconstruir el desarrollo minero venezolano; sin embargo, la inversión extranjera llegará de manera progresiva.»Todos tenemos que trabajar en función de esta nueva ley y gobierno, gremio, sindicato, comunidades, políticos (…) debemos abocarnos a tener un discurso común que nos permita atraer a ese inversionista«, dijo en una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio .

Subrayó que las empresas de servicios no podrán responder a un incremento de la actividad minera debido a periodos de desinversión, lo que por consecuencia afecta su competitividad; además, mencionó que los equipos son obsoletos y no se puede costear nuevas maquinarias por lo que la asociación con otras compañías se convierte en una vía para la renovación.

Aclaró que CAMIVEN está desvinculado con la minería ilegal; en cambio, el ente promueve una minería responsable con el ambiente. Condenó el daño ecológico del Arco Minero del Orinoco y exhortó al Estado a tomar medidas en el asunto. «Lo que sí podemos hacer es proyectos que permitan la explotación racional y la recuperación ambiental» finalizó.

Unión Radio