Chile aplicará presidio simple a quienes ingresen al país de forma irregular

CARACAS.-Con 24 votos a favor y 20 en contra se aprobó en la Cámara de Senadores de Chile el proyecto de ley en el que se tipifica como un delito el ingreso clandestino al territorio nacional.

La iniciativa incluye una modificación a la Ley de Migración y Extranjería con el fin de sancionar de manera penal a quienes ingresen al país de forma irregular.

Las autoridades indicaron que quienes incumplan la normativa están sujetos a presidio menor en su grado mínimo. Asimismo, funcionarios de migración creen que este instrumento ayudará a fortalecer el control en la zona fronteriza.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio