Presidenta encargada Delcy Rodríguez: Nadie puede negar que Venezuela tiene títulos sobre el Esequibo

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que, luego de la intervención en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), nadie puede negar que Venezuela tiene títulos sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

«Llevamos evidencias, correspondencias diplomáticas, mapas; tanta evidencia que no hay forma ni espacio para debatir o poner en duda que Venezuela es la titular de ese territorio», expresó Rodríguez al asistir a la IV Expoferia Bufalina, Caprina y Ovina, que se desarrolla en los espacios de La Carlota.

Añadió que solo el Acuerdo de Ginebra es el mecanismo válido para resolver el tema sobre el Esequibo y que cualquier sentencia que dicte la CIJ no será reconocida por Venezuela.

«Venezuela está lista y preparada para un proceso de negociación con la República de Guyana, no tienen otra opción», aseguró Rodríguez.

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