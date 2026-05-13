Trabajadores de la Universidad de Carabobo denunciaron el incumplimiento en el pago de los bonos

CARACAS.- Trabajadores de la Universidad de Carabobo exigieron rechazaron que el 1 de mayo no anunciaran un aumento salarial y que, hasta la fecha, tampoco les hayan cumplido el bono prometido a pesar de tener actualizados los datos en el Sistema Patria.

El secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, José Francisco Giménez, resaltó que «ningún profesor, obrero, empleado, del sector jubilado o activo, ha cobrado ni un bolívar de eso, a pesar de que sabemos que otros sectores (sí) lo han hecho. Es el salario lo que debe privar para que se construya el beneficio de todos los universitarios».

Reclaman el aumento del salario mínimo y que se respeten la Constitución y las leyes. Los trabajadores de la casa de estudios pidieron que el suelo «sea digno para todos nosotros».

«Lamentablemente, nosotros tenemos más de cuatro años que no recibimos un aumento salarial, donde nosotros como venezolanos no podemos cubrir nuestra cesta básica en nuestros hogares», finalizaron.

Esperan que se promuevan políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector universitario.

Unión Radio