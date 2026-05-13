Trabajadores de la Universidad de Carabobo denunciaron el incumplimiento en el pago de los bonos

CARACAS.- Trabajadores de la Universidad de Carabobo exigieron rechazaron que el 1 de mayo no anunciaran un aumento salarial y que, hasta la fecha, tampoco les hayan cumplido el bono prometido a pesar de tener actualizados los datos en el Sistema Patria.
Reclaman el aumento del salario mínimo y que se respeten la Constitución y las leyes. Los trabajadores de la casa de estudios pidieron que el suelo «sea digno para todos nosotros».
Esperan que se promuevan políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector universitario.