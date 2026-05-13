JD Vance llama «amigo» a Rubio pero descarta comentar una posible candidatura presidencial

WASHINGTON.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este miércoles que el secretario de Estado, Marco Rubio, es su «amigo», pero evitó pronunciarse sobre la posibilidad de integrar con él una candidatura de cara a las presidenciales de 2028, como ha sugerido el actual mandatario, Donald Trump.

«Quiero mucho a Marco. Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy cercano. Pero ambos estamos muy centrados en cumplir ahora mismo con las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo estadounidense», respondió Vance en una rueda de prensa.

El vicepresidente añadió que hay «pocos temas» sobre los que le apetezca «menos hablar» qué sobre qué cargo aspirará a ocupar dentro de unos años.

Trump, que no puede concurrir a las elecciones de 2028 tras haber completado dos mandatos, ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de que Vance y Rubio formen la candidatura del Partido Republicano, sin precisar quién encabezaría el tándem.

Durante una cena celebrada el pasado lunes en la Casa Blanca, el mandatario preguntó a los asistentes a quién preferían, si a Vance o a Rubio, lo que provocó aplausos para ambos.

«Suena como una buena dupla. Es una dupla perfecta. Creo que es un equipo de ensueño», afirmó.

Vance lidera las encuestas para la nominación presidencial republicana, aunque en los últimos meses Rubio ha recortado distancias, impulsado por la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aunque el jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que no buscará la nominación si Vance lo hace, la semana pasada sustituyó en la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca a la portavoz, Karoline Leavitt, de baja por maternidad, lo que desató especulaciones sobre una eventual candidatura de Rubio.

EFE