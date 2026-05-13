Feproagro reportó una disminución del 50% en la producción de la carne en Bolívar durante el 2025

CARACAS.- La Federación de Productores Agropecuarios del estado Bolívar (Feproagro) reportó una caída de 50% en la producción de carne durante el último año.

Así lo informó el presidente de Feproagro, Pedro Díaz, quien aseguró que los ganaderos continúan trabajando en los campos pese al escaso apoyo estatal y otras dificultades que enfrentan como: el estado de las carreteras, la inseguridad en las fincas y la falta de combustible.

También resaltó que ese esfuerzo de traduce en números como que el 90% de la carne que se consume en Bolívar viene de las fincas locales.

«Tenemos más de diez millones de hectáreas aptas para la agricultura y ganadería; tenemos el cuerpo de agua más grande de Venezuela y, quizá, de suramérica; tenemos a los productores que están comprometidos, que conocen del trabajo (…) y lo más que podemos exigir es que se nos dé el aporte y el apoyo», subrayó.

Díaz pidió que «vuelvan los créditos bancarios», así como que haya más seguridad personal y jurídica, además del combustible, que «bastante falta hace».

Durante el pronunciamiento, los representantes del gremio afirmaron que es vital trabajar en la erradicación y control de la fiebre aftosa, una enfermedad que no se transmite de los animales a los humanos, para avanzar en el aumento de la producción del ganado y en la exportación.

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