Cerrarán por dos días la autopista Caracas – La Guaira de 9:00 am a 3:00 pm

CARACAS.- La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó este miércoles que la autopista que une a Caracas con La Guaira estará cerrada los días jueves y viernes en el horario de 9:00 am a 3:00 pm para ejecutar un deslizamiento controlado de una roca.

«Se ha detectado una roca meteorizada a la altura del kilómetro 5+500, esa es la progresiva 5+500, ahí en la margen derecha en la vía Caracas – Litoral, tenemos una roca meteorizada«, dijo en contacto telefónico con VTV.

Faría detalló que se realizará una demolición controlada y que fuera de los horarios de trabajo se podrá circular con normalidad por la autopista.

Habrá también un canal de contraflujo en el lapso que dure la restricción del tránsito vehicular.

Recomendó el uso de la carretera vieja.

Unión Radio