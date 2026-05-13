Análisis: Historiador Juan Romero asegura que Guyana no puede mostrar títulos sobre el Esequibo de antes de 1814

CARACAS.- El historiador y diputado a la Asamblea Nacional, Juan Romero, aseguró que Guyana no puede demostrar su titularidad sobre el territorio Esequibo en el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia.

«Ni Inglaterra, ni la República Cooperativa de Guyana pueden mostrar títulos que validen los supuestos derechos que quieren ejercer en términos de soberanía en ese territorio antes de 1814, que marca el hito en el cual comienza la controversia», aseguró Romero en entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio .

Indicó que fue en ese año que el Reino de los Países Bajos vendió a Inglaterra 34.000 kilómetros cuadrados correspondientes a la margen derecha del río Esequibo y que eso es lo que le corresponde a la República Cooperativa de Guyana.

Resaltó que la posición de Venezuela ha ratificado sus derechos históricos y que el haber acudido ante la CIJ no significa la aceptación de la jurisdicción de este organismo en la controversia.

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