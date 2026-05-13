Presidenta encargada Delcy Rodríguez retornó a Venezuela

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, regresó este miércoles al país luego de viajar a La Haya, donde asistió a la Corte Internacional de Justicia, para defender los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo.

«Felices de estar de regreso a Venezuela luego de lo que fue una extraordinaria defensa de nuestro territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia», dijo en un video compartido en Telegram.

Rodríguez agradeció a los diputados de la Asamblea Nacional por aprobar un acuerdo de apoyo a las gestiones para defender la posición histórica de Venezuela en defensa del Esequibo.

Unión Radio