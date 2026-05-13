Ministra de Educación Universitaria rechaza paro en medio del diálogo con gremios

CARACAS.-La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, rechazó el llamado a paro que convocaron diversos gremios para el martes 19 de mayo, puesto que esta acción no coincide con la postura manifestada en las mesas de diálogo.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la ministra expuso que se realizó una reunión este lunes 11 de mayo con representantes gremiales de diversos sectores del país para hablar sobre las propuestas salariales.

«En ese sentido, el ministerio considera incomprensible que, apenas culminado el encuentro y sin permitir siquiera el desarrollo de los lapsos acordados para la evaluación de los requerimientos planteados, algunos voceros gremiales hayan convocado a un paro de 24 horas y promovido llamados a conflictividad. Así mismo, resulta contradictorio que, luego de haberse fortalecido el ingreso de los docentes activos de todas las universidades, cancelado acreencias pendientes de años anteriores y establecido un cronograma formal de trabajo y diálogo, se convoque a una acción que afecta directamente a miles de estudiantes universitarios y al normal desarrollo de las actividades académicas», reseña parte del documento.

La titular de la cartera universitaria insistió en que el «llamado al diálogo sincero, responsable y permanente sigue plenamente en pie, porque no consideramos viable avanzar en soluciones reales en medio de escenarios de conflictividad que terminan perjudicando principalmente a los estudiantes y a la institucionalidad universitaria».

Sanjuan apuntó que para este encuentro de designó una comisión de alto nivel integrada por el viceministro, Yoel Amaya, y el director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Ricardo Ríos, con el objetivo de atender las propuestas formuladas, elevarlas ante las instancias correspondientes y garantizar la continuidad del proceso de diálogo.

Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro?



Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro.



Ana María Sanjuan

Ministra del MPPEU pic.twitter.com/yQrQQRUDem — Ana Maria Sanjuan (@santajuanasanta) May 13, 2026

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