Antonio Ecarri pide revisión profunda de las salas que conforman el TSJ

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Antonio Ecarri, consideró que la decisión de escoger al menos 32 magistrados para conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se debe a la gran «cantidad de causas que hay alrededor de cada sala», y es necesario realizar una revisión exhaustiva.

«El TSJ está lleno de una cantidad de causas que ameritan la ampliación con nuevos magistrados, porque si queremos reformar el Poder Judicial, ¿Cómo nos vamos a negar a sus reformas? (…) la cantidad de causas que hay alrededor de cada sala no alcanza el número de magistrados y hay casos que se deben revisar a fondo; como por ejemplo, el tema penal», aseveró.

Asimismo, el parlamentario señaló que estas renovaciones permitirán que las cortes de apelaciones, tribunales, magistraturas y demás organismos, serán supervisados.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Ecarri comentó que la Ley de Amnistía debe seguir aplicándose a los demás casos de detenciones políticas y considerar también los indultos laborales y patrimoniales.

«Debemos tener criterios más abiertos con relación a la amnistía (…) la ley tiene unas cosas muy importantes como la finalidad de convivencia democrática (…) yo siento que la amnistía tuvo su momento y de repente como que algo la detuvo, y el espíritu que había de amnistía se retrasó (…) la amnistía tiene que ser penal, pero también hay una amnistía laboral pendiente, en el caso, por ejemplo, de las personas que fueron despedidas de sus funciones públicas en razones políticas. La otra es la amnistía patrimonial ¿Tú sabes la cantidad de empresas entre expropiadas, confiscadas y aseguradas?», apuntó.

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