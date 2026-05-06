Ministro de Defensa de Colombia rechaza acciones del ELN de condenar a funcionarios secuestrados

CARACAS.- El ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, rechazó el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar un supuesto «juicio» a cuatro funcionarios secuestrados.

Aseguró que esa guerrilla no es ninguna autoridad judicial, sino que es un cartel del narcotráfico.

«El cuartel del ELN no es ni autoridad judicial, ni tampoco un órgano del Estado, es una amenaza contra los colombianos. El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que se liberen a todos los colombianos que el ELN tiene secuestrados», exclamó Sánchez.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó que se atiendan de forma directa a las familias de los funcionarios, aunado a ello, también solicitó que sean intensificadas las labores de rescate.

La Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía colombiana y la Corte Suprema de Justicia piden la liberación de los agentes y policías que se encuentran secuestrados desde mediados del año pasado.

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