Instagram lanza la función «Instants» para compartir fotos efímeras entre amigos

NUEVA YORK.- La red social Instagram, propiedad de Meta, anunció este miércoles el lanzamiento de «Instants», una nueva función integrada en su aplicación con la que busca impulsar el intercambio de fotos espontáneas y efímeras entre amigos.

La nueva herramienta, disponible globalmente desde (en algunos países como app independiente), permitirá compartir «imágenes informales y sin filtros» que desaparecen una vez que son vistas por los contactos seleccionados, dejando de estar disponibles tras 24 horas, indicó Meta en un comunicado.

Los contactos podrán reaccionar y responder a las instantáneas, y las respuestas se enviarán directamente mediante mensajes privados. Además, «Instants» contará con una aplicación complementaria para facilitar un acceso más rápido a la cámara.

«Queremos que sea más fácil compartir momentos con tus amigos», afirmó la empresa, y agregó que la función está diseñada para publicar contenido «sin presión» y mostrar «la vida tal y como sucede».

Las instantáneas estarán ubicadas en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram y podrán enviarse a los mejores amigos o a seguidores en común.

La empresa también incorporó una opción de «deshacer» que permitirá eliminar una instantánea antes de que sea vista, además de una función para crear recopilaciones de imágenes archivadas y volver a compartirlas posteriormente en las historias de Instagram.

EFE