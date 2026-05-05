Bolsa de Valores de Caracas reporta crecimiento importante en los primeros cuatro meses de 2026

CARACAS.-El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, reportó un «fuerte crecimiento» en el mercado durante el primer cuatrimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado y apuntó que el número de operaciones se mantiene en aumento.

«El mercado de valores sigue creciendo, el volumen de operaciones sigue incrementando el número de operaciones. En lo que va hoy de mañana, todavía está el corro en plena función hasta la 01:00pm peor mira más de dos mil operaciones», dijo.

Reiteró que a pesar que el número actual de operaciones es inferior a los que registran las bolsas de los países de la región, representan una cifra que no se había registrado en el país desde hace aproximadamente 20 años. «Está habiendo un cambio positivo en el mercado de valores venezolanos y en el interés que acapara«, agregó.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, comentó que la tarde de este martes sostendrán una reunión con representantes de bancos de inversiones del exterior.

Grasso Vecchio aseguró que en los próximos meses se podrá observar el ingreso de empresarios a la Bolsa de Valores de Caracas que apuestan por la renta variable y otros por la renta fija.

Remarcó las oportunidades que ofrece el sector e insistió en que el mercado de capitales «está totalmente a la orden» para acompañar las necesidades del país y canalizar y ser un puente efectivo para que puedan ocurrir las inversiones.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio