Denuncian que ascensores del Seguro Social de San Juan de los Morros están inoperativos

CARACAS.-El Colegio de Enfermeros del estado Guárico denunció que los ascensores del Seguro Social de San Juan de los Morros están fuera de servicio y que pacientes deben ser movilizados por las escaleras del centro de salud.

Representantes del gremio de la enfermería explicaron que entre el personal del centro asistencial y los familiares tienen que subir o bajar a los pacientes a los distintos servicios ante la inoperatividad del vehículo vertical.

De la misma forma denunciaron que continúa el déficit de insumos y equipos necesarios para prestar la atención adecuada en los diferentes centros de salud de la entidad llanera.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio