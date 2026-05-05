Roig afirma que se debe discutir una legislación laboral para mejorar los salarios

CARACAS.-El integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajadores (OIT), Jorge Roig, consideró que en el país se debe comenzar una «discusión desapasionada» sobre las reglas de una nueva legislación laboral que permita «obtener mejores salarios» para los trabajadores.

«El sistema laboral está enfermo y está tan enfermo que cuando todos queremos dar aumentos el proceso no reacciona porque el propio sistema te lo evita«, comentó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Roig sostuvo que «hay que pasar por un proceso que es delicado y lento» en la revisión de las nóminas de los tres millones de empleados públicos porque «no está muy claro qué es lo que hacen» todos. Asimismo, aseveró que también hay que revisar la Ley de Inamovilidad Laboral y enfatizó que «esto es un sistema complejo que hay que entrar poco a poco» y que «no es sencillo» aumentar los salarios.

Destacó que aumentar el sueldo mínimo en este momento generaría un impacto «impagable» para el gobierno, por lo que cree que «no es justo» que se intente «satanizar» las bonificaciones. «El bono es un puente, una transición, mientras tu no puedas hacer otras cosas porque la ley no te lo permite, tienes que darle mayor ingreso al trabajador y por eso estamos dando bonos«, añadió.

El también expresidente de Fedecámaras mostró su optimismo por las relaciones laborales actuales entre los empleadores, trabajadores y el gobierno, y afirmó que el método que se usó con el reciente aumento se estableció a través de un «acuerdo».

«Este último acuerdo de ingreso fue un acuerdo tripartito, no en el monto quiero dejar muy claro, eso se lo reserva el presidente de la República para informar cual es el salario o el ingreso que ellos quieren comunicar, pero el método de consulta sobre cómo debería ser el proceso de los bonos y en qué circunstancias estamos económicamente, revisando todos los indicadores, fue un proceso tripartito extraordinario«, acotó.

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Roig afirmó que se deben hacer correcciones para que las reglas laborales y tributarias sean «más claras» y estimulen la llegada de inversionistas, que a su vez, permita dinamizar la economía y generar beneficios para los trabajadores y las empresas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio