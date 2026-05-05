Convecar reporta estabilidad en el consumo de carne en Venezuela

Durante su participación en el programa 2+2 de Unión Radio , el vocero explicó que «estamos hablando de casi 12.5 kg per capita por habitante, aproximadamente, y cerca de ese 15% al 20% de ese consumo de carne es bufalina».

Adicionalmente, dicha tendencia demuestra, según Stuve, que el sector de las proteínas en general «viene en un paulatino crecimiento», ya que «el consumo proteico, desde el 2024 al cierre del 2025, aumentó unos 12 kg. Venimos de 62 kg per capita y llegamos a 74 kg per capita de consumo de proteína. Esto impulsado, principalmente, por el pollo y el cerdo«.

Aunque también recalcó que el objetivo de los productores agropecuarios es el de crecer aún más sus rebaños para aumentar la producción y, con ello, ofrecerle a los consumidores una mayor cantidad de carne en el mercado.