ANSA reporta un crecimiento del consumo durante este año

CARACAS.- El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Italo Atencio, informó que el comportamiento del consumo «está mejor» que lo estimado durante el cierre del pasado año.

«Los números ya en la segunda quincena de mayo indican que todas las canastas que medimos crecieron al menos 20% en unidades contra el año pasado», dijo.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio, explicó que aunque el consumidor compra más veces al mes, el ticket promedio «es menor».

Sostuvo que los compradores llevan menos productos pero de una manera «más planificada, más programada y más consciente».

El representante de ANSA detalló que en Venezuela existen cinco tipos de consumidores:

Conservador: compra lo que necesita para «sobrevivir»

Racional: saca cuentas y evalúa dónde comprar

Adaptativo: prueba nuevas marcas y experiencias de compras

Aspiracional: son todos los consumidores

Digital híbrido: compras por internet

Comentó que hay casos en el que el consumidor pasa de aspiracional a defensivo. «Es más exigente pero está invirtiendo un poco más de un 60% de sus ingresos en compra de alimentos, productos de salud, de limpieza y otros usos del hogar«.

Atencio remarcó el interés de invertir en Venezuela y precisó que este año se han abierto 39 automercados en Caracas y otras regiones.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio