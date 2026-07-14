Consejo Nacional de Universidades evaluará este jueves daños de infraestructura tras terremotos

CARACAS.- El Consejo Nacional de Universidades (CNU) evaluará este jueves los daños estructurales en instituciones de La Guaira, Caracas y Carabobo provocados por el doble terremoto.

Así lo anunció, la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán. “El próximo jueves vamos a hacer un Consejo Nacional de Universidades para hablar exactamente sobre cuál es la situación de todas las universidades y todas las medidas que se van a tomar”.

Destacó que “hay universidades que han sufrido afectaciones importantes, claramente las de La Guaira y algunas de Caracas y la Universidad de Carabobo también”.

Enfatizó que el tema de la infraestructura y de personas afectadas directamente o indirectamente por la catástrofe “justamente lo vamos a revisar pasado mañana en el Consejo Nacional de Universidades”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, subrayó el despliegue de brigadas de ingeniería y equipos de atención psicológica articulados con la comisión presidencial.

Afirmó que “la universidad ha dicho presente en esta etapa. Primero ha habido un conjunto de respuestas organizadas desde el sector de atención a la infraestructura conformado por las facultades de ingeniería y estudiantes de últimos niveles, arquitectura también. Estos equipos fueron capacitados por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, a cargo de Francisco Garcés, actual ministro de transporte”.

Asimismo, destacó la labor de los Bomberos Universitarios “ha sido enormemente valioso su trabajo, porque estuvieron presentes en todos los aspectos y en todos los lugares donde fueron requeridos”.

“Además de la solidaridad que han prestado las universidades, desde el punto de vista de centros de acopio y se ha conformado un grupo multidisciplinario de atención psicológica, que está formado por 24 organizaciones, la mayoría provenientes de escuelas, sociedad civil y gremios, que prestan asistencia psicosocial a las personas que están resguardadas allí”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio