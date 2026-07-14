Suspenden vuelo de Uruguay a Venezuela con ayuda humanitaria por «cambio de reglas»

MONTEVIDEO.- Un vuelo con ayuda humanitaria que Uruguay iba a enviar este martes a Venezuela fue suspendido por un «cambio de reglas» por parte de Caracas, según informó este lunes la ministra de Defensa Nacional uruguaya, Sandra Lazo.



En una rueda de prensa, la alta funcionaria apuntó que el Hércules KC 130-H de la Fuerza Aérea está listo para partir, al igual que puede hacerlo el buque ROU 04 de la Armada Nacional.



«Yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática. Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes tras una catástrofe como la que sucedió. En ese marco además cambian las reglas de juego», explicó Lazo.



La jefa de cartera añadió: «Hay un nuevo cambio de reglas y ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos».



La medida hará que Lazo se reúna con el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, para abordar esta situación y definir los pasos a seguir.



El pasado 9 de julio, camiones del Ejército uruguayo recogieron quince toneladas de ayuda humanitaria en la Embajada de Venezuela, mientras el Gobierno preparaba un segundo envío de donaciones.



Si bien el vuelo que iba a partir este martes llevaba diferentes tipos ayudas, en su mayoría iba a trasladar medicamentos, según informó ese día, en una rueda de prensa, el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone.



La primera entrega de ayuda por parte Uruguay partió el pasado 4 de julio y llevó a Venezuela más de siete toneladas y media de insumos médicos, más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media de equipamiento de rescate, como colchonetas y carpas, entre otros.



El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio deja al menos 4.561 fallecidos.



La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el más reciente balance difundido en redes sociales este lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

EFE

