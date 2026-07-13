Cámara Regional de Carga solicita duplicar suministro de combustible en Puerto Cabello

CARACAS.- Representantes de la Cámara Regional de Carga en el estado Carabobo solicitan que se duplique el suministro de combustible frente al incremento en la movilización desde y hacia el terminal marítimo de Puerto Cabello.

Señalan que el suministro de combustible constante es indispensable para garantizar la fluidez de los traslados.

«Es necesario, así como se va a duplicar los ingresos de contenedores a Puerto Cabello, tienes que duplicar la cantidad de combustible disponible para todos estos transportistas. No estamos hablando de transportistas de Puerto Cabello, sino de La Guaira, que son los originales de esas mercancías que vienen de allá», expresó Johnatan Burbell, presidente de la Cámara Regional de Carga.

Aseguran que registran una disminución importante en la flota de carga en el país por varias razones.

«Venimos denunciando desde hace al menos unos cinco años, la disminución importante que tiene la flota de transporte de carga en el país, por diversas razones, porque están accidentadas, la gente decidió no sacarlas a trabajar o por el tema de los fletes que están totalmente devaluados», aseveró.

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