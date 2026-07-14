Sector cabilla pone su capacidad productiva para la reconstrucción de viviendas

CARACAS.- La vocera por el sector cabilla y directora comercial de la Siderúrgica Zuliana (Sizuca), Miriam Pérez, aseguró que se pone a disposición la capacidad instalada en el estado Zulia para avanzar en las labores de reconstrucción del país luego de los terremotos.

«Queremos reafirmar nuestro compromiso de aportar la totalidad de nuestra capacidad instalada para atender las necesidades de este sector. Contamos con una capacidad anual de producción de 500 mil toneladas de acero líquido, con 200 mil toneladas de producción de cabilla, y en conjunto con los complejos siderúrgicos como Sidor, totalizamos una capacidad instalada de producción aproximada de un millón de toneladas de fabricación de cabilla», dijo Pérez.

Asimismo, señaló que el país cuenta con la materia prima necesaria y la capacidad instalada para maximizar dicha labor.

«Desde Sizuca, estamos listos para acompañar de cerca este proceso, transformando el esfuerzo de nuestros trabajadores en el acero que sostendrá las bases del crecimiento de la nueva Venezuela».

Con información VTV