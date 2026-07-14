Biblioteca Nacional suspende actividades presenciales por reparaciones tras los terremotos

CARACAS.- El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB) junto con el ministerio Cultura activó un plan de contingencia para el resguardo de sus bienes documentales.

El director general del IABNSB, Jorge Enrique Berrueta, informó que tras las inspecciones realizadas por la Comisión Presidencial para la Evaluación y Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura los bienes están en buen estado.

No obstante, debido a daños reparables detectados en las columnas que soportan el cuarto de máquinas de los ascensores en la sede del Foro Libertador, se ejecutarán labores de apuntalamiento y estabilización estructural. ​Es por ello que la atención presencial queda temporalmente suspendida.

Los servicios se podrán hacer a través del Catálogo en Línea, el sistema de Depósito Legal y la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo.

Nota de Prensa/Unión Radio